Milano, rapina una farmacia: la Polizia di Stato lo arresta mentre esce

La Polizia ha arrestato a Milano un 38enne che stava per uscire da una farmacia dopo averla rapinata. Nell’ultimo mese a Milano sono state consumate diverse rapine ai danni di farmacie ed esercizi commerciali da parte di un uomo italiano, armato di coltello, di circa 40 anni, altezza 170 cm, corporatura media, capelli corti, barba incolta che entrava all’interno del negozio a volto scoperto, si recava alla cassa e, dopo aver minacciato i dipendenti sia verbalmente che affermando di possedere un’arma, prelevava l’incasso e poi si allontanava a piedi.

Per questi eventi, 16 commessi tra il 27 novembre 2022 ed il 20 dicembre 2022, l’Ufficio Statistiche e Analisi Criminale della Divisione Anticrimine della Questura di Milano aveva isolato una serialità.

Gli Agenti della 6^ Sezione ‘Contrasto al Crimine Diffuso’ della Squadra Mobile hanno, quindi, predisposto un servizio mirato presso diversi obiettivi ritenuti sensibili sulla base dell’analisi dei vari episodi pregressi. Nel corso di questa attività, i poliziotti hanno notato un uomo, corrispondente alle caratteristiche del presunto autore, che, con fare sospetto, mercoledì è entrato all’interno della farmacia “Lloyds” di via Casoretto numero 1.

L’uomo si è diretto verso la cassa e si è impossessato del denaro presente all’interno; non contento della somma trovata, ha chiesto alle due dipendenti altri contanti minacciandole di prendere l’arma e contestualmente ha messo la mano all’interno del giubbotto. Le due donne, spaventate, sono andate in una stanza nel retro del negozio e hanno aperto un armadio dove vi era altro denaro contante.

Una volta impossessatosi di circa 1.500 euro, l’uomo ha intimato alle due dipendenti di non uscire dal locale e si è diretto verso l’uscita dove ha incontrato i poliziotti della Squadra Mobile che lo hanno fermato e arrestato: il 38enne è stato trovato in possesso di un coltello da cucina cdi 23 cm con una lama in acciaio e presso la sua abitazione sono stati sequestrati indumenti indossati in occasione di altre rapine.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA