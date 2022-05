Milano choc, auto circondata e sassate in testa per una rapina da pochi spiccioli

Una brutalità primordiale, armati di pietre per rapinare pochi spiccioli e qualche cellulare, in pieno giorno. Gli aggressori sono tre, tutti giovani, le vittime altrettante, tra cui una ragazza. L'aggressione è andata in scena domenica mattina, alle 10,30, in via Toffetti, zona Corvetto, periferia Sud di Milano. E solo la segnalazione al 112 di alcuni passanti che hanno assistito alla scena ha evitato il peggio: una volante è piombata in via Toffetti ed ha arrestato in flagranza i tre ragazzi per rapina aggravata in concorso. Durante la perquisizione sono saltate fuori anche alcune dosi di cocaina.



L'AGGRESSIONE. Le vittime sono tre amici: un pachistano di 24 anni, un ragazzo italiano di 25 e una giovane di 23 anni. Stavano chiacchierando vicino all'auto della ragazza quando sono stati raggiunti e circondati da tre giovani particolarmente su di giri. «Dateci i soldi e i cellulari» hanno intimato. Per rafforzare la minaccia uno ha raccolto una pietra e colpito il giovane pachistano alla testa. Davanti alla violenza la ragazza è saltata sull'auto parcheggiata e si è chiusa dentro. Ma invece che desistere, i tre hanno infranto il finestrino con la pietra e l'hanno tirata fuori, per farsi consegnare la borsa e il cellulare.



L'ARRESTO. Proprio in quel momento sulla scena sono arrivate le volanti della questura, allertata da alcuni passanti. Gli aggressori sono stati ammanettati: si tratta di tre italiani, tra i 22 e i 24 anni, due di loro con precedenti. Avevano la borsa della ragazza e i cellulari delle vittime. I due pregiudicati avevano in tasca anche alcune dosi di cocaina, e oltre alla rapina aggravata dovranno rispondere anche di possesso di stupefacenti. Il ragazzo ferito ha riportato solo escoriazioni: è stato medicato sul posto.

