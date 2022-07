Milano, rapina con coltello e bottiglia in piazza Gae Aulenti: 22enne derubato di cellulare da 2 stranieri

Un coltello e una bottiglia di vetro: sono questi gli oggetti con cui due giovani hanno minacciato la scorsa notte a Milano un 22enne derubandolo del proprio cellulare. Il ragazzo ha raccontato alle forze dell'ordine di essere stato avvicinato da due giovani stranieri mentre stava transitando su una bici in compagnia di un amico vicino a piazza Gae Aulenti. Spaventato dalle minacce dei due, il 22enne ha consegnato loro il cellulare. I ladri, dopo essersi appropriati del telefono, si sono velocemente dileguati.

Sala a Chiara Ferragni: «Milano pericolosa? Non condivido e rispondo con il lavoro»

Poco dopo l'arrivo della volante del commissariato Milano Centro sul posto, è giunta un'altra segnalazione di tentata rapina avvenuta presso la biblioteca degli alberi, nella vicina via Gaetano de Castilla. Le descrizioni date dalle due vittime, una ragazza e un ragazzo di 23 e 25 anni, combaciano con quelle degli autori del precedente furto. Attualmente sono entrambi ricercati. Notte da dimenticare anche per i dipendenti della panetteria 'La Mattonellà di via Murillo. Uno degli addetti alle vendite del negozio, dopo aver chiesto a due avventori di pagare quello che avevano acquistato, è stato da loro minacciato con delle bottiglie. Le forze dell'ordine, intervenute dopo la segnalazione giunta dal dipendente della panetteria, hanno inseguito i due uomini bloccandone uno. Si tratta di un marocchino 28enne irregolare con precedenti. L'uomo è stato subito portato dagli agenti nel carcere di San Vittore. Sparito nel nulla il compagno, attualmente ricercato dalle forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Luglio 2022, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA