Milano, tram deraglia e finisce contro auto in sosta

Un tram è deragliato dai binari in via Amadeo a Milano, in zona Città Studi. Il pantografo del mezzo si è staccato e ha danneggiato un'auto in sosta. Ne dà notizia Marco Cagnolati, consigliere di Zona 3, che attribuisce il deragliamento ai «masselli malposizionati e pericolosamente sporgenti. Ma i destinatari di tutte le richieste inevase relative alla manutenzione stradale e l'amministrazione a cui ho inviato il tutto ora che diranno?», chiede il consigliere. Sabato 30 Novembre 2019, 15:56

