Milano, ragazzo di 20 anni travolto e ucciso da un'auto. Era a piedi in tangenziale

Tragedia alle prime luci dell'alba sulla Tagenziale di Milano. Un giovane di 20 anni è stato travolto e ucciso da un'auto. La dinamica dell'incidente è ancora poco chiara ed è al vaglio della Polstrada di Milano, ma sembra che il giovane stesse camminando a piedi nel tratto compreso tra le uscite Camm (Consorzio autostazione merci Milano) e viale Forlanini.

L'incidente, come riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 3 del mattino di oggi. All'altezza dello svincolo Camm, un'auto non si sarebbe accorta della presenza del pedone e avrebbe travolto il ragazzo, sbalzandolo a diversi metri di distanza.

Soccorso da un'ambulanza e da un'auto medica del 118, il 20enne è stato trasportato al pronto soccorso della clinica Città Studi con ferite e fratture multiple. Poco dopo l'arrivo in ospedale, però, i dottori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso a causa dei traumi riportati nell'incidente.

