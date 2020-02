Orrore a Milano, ragazzo di 19 anni trovato morto in un parco: era impiccato ad un albero

Giovedì 6 Febbraio 2020, 14:41

Orrore a, dove questa mattina unè stato trovato morto all’interno di un parco, in via Segantini. Il 19enne era impiccato ad un albero: stando ai primi rilievi degli investigatori, potrebbe trattarsi di un suicidio.Questa mattina poco prima delle 8 alcuni giovani che passeggiavano in zona hanno notato il corpo del ragazzo e hanno subito chiamato il 112: sul posto sono arrivati la polizia, due ambulanze, un’auto medica e i vigili del fuoco, ma per la vittima non c’era già più niente da fare. Le indagini sono affidate ai poliziotti della Questura di Milano.