Milano, ragazzo 24 anni investito sulle strisce pedonali: è grave

Un ragazzo di 24 anni è stato investito alle 4.45 mentre attraversava sulle strisce lungo i Bastioni di Porta Nuova a Milano ed è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. Alla guida dell'auto, una Ford Fiesta, un ragazzo di 21 anni che da piazza 25 aprile si stava dirigendo verso piazzale principessa Clotilde e che si è fermato dopo l'incidente. Sul posto è intervenuta la Polizia locale, oltre ai sanitari che hanno intubato il ragazzo e lo hanno portato in codice rosso in ospedale

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Febbraio 2022, 10:17

