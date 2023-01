Ragazzo pestato a sangue al centro commerciale: «Calci e pugni dal branco di magrebini, gli hanno rotto una gamba»

Choc a Milano dove un ragazzo di 22 anni è stato aggredito, massacrato di botte e lasciato esanime a terra da un branco di ragazzi. Un pestaggio selvaggio, con calci e pugni anche a terra e fino a quando al malcapitato non si è fratturata una gamba: è il grave episodio che si è verificato ieri pomeriggio all'esterno del Centro commerciale Bonola.

Milano, 22enne pestato dal branco

Il luogo è meta - soprattutto al sabato - non solo di gente comune che fa la spesa al supermercato, ma anche di tanti giovani. L'aggressione è avvenuta intorno alle 17 in un parcheggio antistante al centro commerciale: il 22enne aggredito ha riportato la lussazione della spalla destra e la frattura esposta della tibia destra.



Trasportato in codice giallo dal 118 all'ospedale Galeazzi, ha riportato 30 giorni di prognosi. Ad aggredirlo, secondo quanto da lui spiegato alla Polizia di Stato, che indaga sull'episodio, sarebbero stati una decina di coetanei di origine nordafricana. Con un paio di essi, pare che la vittima del pestaggio avesse già avuto degli screzi in passato.

