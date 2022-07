Milano, 18enne si tuffa nel laghetto al Parco delle Cave ma sbatte contro i sassi: è grave in ospedale

di Simona Romanò

Un ragazzo di 18 anni per cercare un po’ di refrigerio, visto il caldo torrido a Milano, si è tuffato per un bagno rinfrescante al Parco della Cave. Un tuffo tragico, nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 luglio, intorno alle 2, in via Cancano, perché il giovane è caduto male, forse sbattendo contro dei sassi. È stato portato in codice rosso al Niguarda per una sospetta lesione alla colonna vertebrale. Che tuttavia non dovrebbe provocargli danni permanenti. Al 18enne, al momento ricoverato, è stata assegnata una prognosi di 90 giorni.A soccorrerlo gli amici, che hanno lanciato l'allarme: immediatamente sono arrivate due ambulanze e un'automedica, oltre alla polizia.

Le raccomandazioni

Dopo che all'inizio di luglio due giovanissimi di 13 e 15 anni erano morti in seguito a un tuffo nel canale Villoresi e nel Lago Maggiore, l'assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, ha lanciato un appello chiedendo massima cautela, soprattutto ai ragazzi, per evitare altre tragedie: «L’ondata di caldo che ancora interesserà la Lombardia mi impone, come assessore al Welfare della Regione, una raccomandazione all’attenzione e alla prudenza soprattutto ai più giovani, per quanto concerne bagni e tuffi nei laghi e nei fiumi».

Il precedente

Lo scorso 5 giugno tre magrebini, di circa 30 anni, erano andato al Parco delle Cave di Milano e qui il gruppo ha deciso di fare un bagno: uno dei tre non è più riemerso dalle acque. I sommozzatori hanno poi rinvenuto il corpo senza vita. Illesi invece gli altre due trentenni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Luglio 2022, 17:40

