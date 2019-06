Endry, 18 anni, viene bocciato a scuola e scompare dopo post su Instagram

Un ragazzo di 18 anni, Endry Gostivari, è scomparso da Vittuone (Milano) dopo aver saputo dal proprio liceo di essere stato bocciato. Questa mattina il padre, un albanese di 54 anni si è presentato alla stazione dei carabinieri di Sedriano per segnalare la sparizione del ragazzo, allontanatosi da casa ieri pomeriggio dopo aver ricevuto da un istituto della zona la telefonata in cui gli è stata comunicata la bocciatura.Prima di uscire, lasciando a casa documenti e cellulare, lo studente ha postato su Instagram il messaggio «ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine nella mia vita, di solito sono bravo con le parole, ma questa volta non so cosa dire». Sui social è partita una campagna per individuare il ragazzo, descritto come alto e vestito con una maglietta rossa, pantaloncini scuri e scarpe nere.