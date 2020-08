Milano, 17enne accoltellato con un coccio di bottiglia: è grave. Caccia all'aggressore

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Agosto 2020, 15:47

e trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo in codice rosso. Si trova ricoverato in gravi condizioni, ma sarebbe fuori pericolo undi origini sudamericane che ieri è statoL'aggressione è avvenuta poco dopo le 20.30 di ieri sera in via Lorenteggio, a Milano: qualcuno ha visto l'adolescente ferito e ha chiamato i soccorsi, ma l'aggressore si era già dileguato. Sul posto sono giunti i carabinieri, che ora sono sulle tracce del responsabile del ferimento. Il ragazzo, ancora ricoverato in gravi condizioni, sarà sentito a breve per testimoniare sull'accaduto, ma intanto i carabinieri sono alle ricerche di altre testimonianze, sia da alcuni passanti, sia dalle registrazioni delle telecamere installate nella zona dell'aggressione.