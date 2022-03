Milano, ragazzi ventenni presi a calci, pugni e coltellate: caccia agli aggressori

Ancora violenza notturna nelle strade di Milano. La notte scorsa, nei pressi del Politecnico, due ragazzi di 21 e 22 anni sono stati aggrediti da un gruppo di altri giovani. Il 21enne, colpito a calci e pugni e addirittura a coltellate, è il ferito più grave.

L'aggressione è avvenuta poco prima delle 2, in piazza Leonardo da Vinci, in zona Città Studi. In quel momento, in strada, c'erano solo i due ragazzi e i loro aggressori: non ci sarebbe quindi alcun testimone dell'agguato. Il ragazzo accoltellato, che i medici hanno giudicato fuori pericolo, si trova ricoverato all'ospedale San Carlo. L'amico, di un anno più grande, è stato invece aggredito a calci e pugni ma gli sono state risparmiate le coltellate: ora si trova ricoverato, con ferite lievi, al Policlinico.

Entrambi i ragazzi aggrediti sono italiani e saranno ascoltati nelle prossime ore dai carabinieri, che indagano sull'accaduto e stanno cercando di risalire all'identità degli aggressori.

