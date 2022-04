Milano, due ragazzi picchiati e rapinati nella notte: denunciati due giovani, caccia agli altri

Ancora violenza a Milano, dove due ragazzi di 27 e 28 anni, la scorsa notte, sono stati picchiati e rapinati da un gruppo di giovani. È accaduto in via Segantini, dove alcuni ragazzi hanno bloccato la strada, impedendo all'auto su cui viaggiavano le vittime di proseguire la marcia.

Erano le 2.30 di notte quando i due giovani, trovando la strada occupata, sono scesi dall'auto per convincere il gruppo a spostarsi ma sono stati colpiti con calci e pugni, anche all'addome. A una delle due vittime è stato portato via un braccialetto. Anche l'auto è stata colpita sulle portiere e sul finestrino. A bordo dell'auto, con le due vittime, c'erano anche due ragazze che però non sono rimaste coinvolte nell'aggressione.

Sul posto è intervenuta una Volante della Polizia di Stato, facendo allontanare gli aggressori, due dei quali sono stati poi rintracciati nelle vie adiacenti. Si tratta di un italiano di 19 anni e di un brasiliano di 25 anni, indagati per rapina in concorso. I due giovani aggrediti sono stati trasportati in codice verde all'ospedale Policlinico. Il 28enne ha riportato 30 giorni di prognosi, l'altro 5 giorni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Aprile 2022, 13:00

