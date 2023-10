Ragazze aggredite all'alba a Milano, tassista si ferma e le salva: «Non siete molto sveglie...». Il video nelle chat

«Tutto a posto ragazze?» chiede un tassista di Milano a tre amiche che camminano nella zona tra corso Como e la stazione Garibaldi alle sei di mattina. Fuori è ancora buio, una di loro risponde «no». «E allora salite», la risposta dell'uomo che - nonostante abbia già a bordo due passeggeri - non ci pensa un attimo a soccorrerle. Il video, registrato dalla dashcam installata sul taxi, ha fatto il giro delle chat degli autisti a partire da giovedì mattina.

Le ragazze salvate dal tassista

Le tre ragazze erano state importunate in strada da alcuni giovani, uno di loro su un monopattino.

Sei di mattina, zona tra la stazione Garibaldi e corso Como a Milano. Alcuni giovani, uno a bordo di un monopattino, seguono tre amiche. Un tassista con due passeggeri a bordo le vede e si avvicina: "Tutto a posto ragazze?", chiede. "No", risponde impaurita una di loro. "Salite allora". Ma quando sono già sull'auto uno si getta contro la portiera, per aggredirle o rapinarle prima che riescano a mettersi in salvo. Claudia Guasco

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 09:05

