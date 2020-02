Milano, turista di 20 anni travolta e uccisa da un tram davanti a tre amiche

Milano, ragazza investita e uccisa dal tram. Una ragazza straniera, di nazionalità coreana, è stata travolta e uccisa da un tram la scorsa notte a Milano. L'investimento, secondo quanto riferito dalla Polizia locale e dal 118, è avvenuto alle 23.30 in piazza Oberdan, nella centralissima zona di Porta Venezia. La giovane, un turista di 20 anni, era in compagnia di tre amiche che, illese, sono state però portate in stato di choc all'ospedale.



Secondo quanto riferito dal 118 per la giovane, straziata dal tram, non c'è stato niente da fare e i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. La Polizia locale ha confermato che si tratterebbe di una turista, di nazionalità coreana e residente in Inghilterra. Le amiche che si trovavano con lei, due di 25 e una di 22 anni, sono state portate in stato di choc, in codice verde, all'ospedale Fatebenefratelli, come anche il conducente del mezzo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 08:37

