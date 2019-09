«Sei violentabile», ragazza a molestata sul tram e minacciata con una mannaia

Domenica 29 Settembre 2019, 14:22

Una ragazza che si trovava a bordo di un tram, a, è stata molestata e minacciata da uno sconosciuto che poi ha estratto una mannaia, prima di allontanarsi ed essere arrestato. È accaduto ieri mattina. La giovane, 17 anni, si trovava a bordo della Linea 5 intorno alle 7 quando un uomo che la fissava (forse approfittando dell’assenza di folla per via della giornata non lavorativa) le avrebbe detto: «Sei violentabile».Subito dopo le si è avvicinato, l’ha molestata, e alla sua reazione ha estratto dalla cintura una mannaia minacciandola. Quando il mezzo è giunto a una fermata, in viale Zara angolo viale Marche, la ragazza è scesa di corsa. Lui l’ha seguita, ma lei è stata raggiunta da una passeggera che aveva assistito alla scena, e insieme hanno chiamato la polizia. Gli agenti hanno preso le descrizioni dell’aggressore e lo hanno rintracciato per strada. Si tratta di un 24enne con precedenti, che aveva ancora con sé la. Ora si trova a San Vittore.