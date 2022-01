Milano, raffiche di vento fino a 80 km/h: alberi caduti, cartelloni pubblicitari pericolanti e bus deviati.

Cartelloni pubblicitari pericolanti. Alberi crollati a terra, soprattutto al Portello e nella zona di largo V Alpini. Bus deviati per le piante cadute che occupavano le carreggiate. E decine gli interventi dei vigili del fuoco per il forte vento, da allerta arancione, con raffiche fino a 80 chilometri orari, che dal pomeriggio di oggi, lunedì 31 gennaio, sta creando forti disagi a Milano. Le maggiori criticità sembrano siano in centro dove, in via Orefici, si è sganciato un cartellone pubblicitario e solo per caso non ha provocato feriti. Per riposizionarlo è stato necessario l’arrivo dei pompieri che hanno chiuso il tratto di strada e ha costretto Atm a deviare otto linee del tram con pesanti problemi alla circolazione.

UN FERITO L’episodio più grave, intorno alle 17, in via Novara, dove è rimasto ferito un 78enne: l’anziano è stato colpito dal crollo di una parte dell’impalcatura di uno stabile. È stato trasportato in ospedale in codice verde.

ATM In una nota segnala che a causa del problema in via Orefici, nel dettaglio, sono state temporaneamente deviate le linee 1, 2, 3, 12, 14, 15, 16 e 19 con il tram 1 che fa servizio su due tratte a Greco - Repubblica e Roserio - largo V Alpini. Il 2 in entrambe le direzioni devia tra piazzale Baiamonti e corso Colombo/Coni Zugna; il 3 fa servizio tra piazza 24 Maggio e Gratosoglio; non passa per le Colonne di San Lorenzo, via Torino e Duomo; il 12 fa servizio su due tratte: Roserio - via Broletto/Cusani e Molise - piazza Fontana; il 14 fa servizio su due tratte: Cimitero Maggiore - Ponte Vetero/Cusani e Lorenteggio - viale Coni Zugna/Colombo; il 15 fa servizio tra Rozzano e Missori; il 16 fa servizio su due tratte: Monte Velino - piazza Fontana e San Siro - piazzale Baracca; non passa per largo d’Ancona e Cordusio; il 19 fa servizio su due tratte: piazza Castelli - piazza 6 Febbraio e Lambrate - piazza Fontana. Non passa per via V. Monti, piazza Virgilio, corso Magenta e Cordusio. Bus sostitutivi tra corso Sempione/Domodossola e Cairoli.

ALLERTA METEO L’allerta arancione con vento forte, interesserà la Lombardia e Milano anche nella giornata di martedì 1 febbraio. Il Comune ha ativato il Centro operativo comunale (Coc) per tutti i monitoraggi ed invita alla «massima prudenza tutti i cittadini»,

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 00:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA