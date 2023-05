Milano, Radio Italia chiama i big in piazza Duomo: concerto il 21 maggio

di Ferruccio Gattuso

Piazza Duomo e la musica, storia di un antico amore. E se questa storia è fitta di pagine lo si deve molto, senza dubbio, al Radio Italia Live, tradizione ormai decennale che raccoglie sotto la Madonnina migliaia di appassionati di musica italiana. Per l’edizione 2023 – sabato 20 maggio dalle 20.40 - i nomi degli artisti attesi sul palco sono, secondo tradizione, quelli capaci di trasformare il concerto in una grande festa intergenerazionale: accanto a nomi di autentici big del pop di casa nostra. Dieci grandi nomi che vanno da Tiziano Ferro e Eros Ramazzotti, e poi gli Articolo 31, Colapesce e Di Martino, Achille Lauro, i Pinguini Tattici Nucleari, Elodie. E i giovani in ascesa, peraltro già consacrati, come il rapper milanese Lazza, la rapper vicentina Madame (tra le rivelazioni dell’ultimo Festival di Sanremo) e un altro milanese in rampa di lancio, il cantautore Tananai. A metterci la faccia e la voce, alla presentazione ufficiale in Palazzo Marino, c’era Achille Lauro, che ha tessuto le lodi di Milano: «La line up di questo concerto è disarmante per quanti nomi importanti porta sul palco – ha detto il cantante romano – Milano per me è una seconda casa: questa è una città aperta ai giovani, che crede nelle idee e le rende possibili. Una cosa rara in Italia». Radio Italia Live sarà, come ogni anno, anche un evento mediatico: andrà in onda in diretta via Radio Italia e in video su Radio Italia Tv, Sky Uno e in streaming su Now. I veterani della conduzione sono sempre loro: Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, coppia comica appassionata di musica: «Felici di essere sempre chiamati ad assistere da posizione privilegiata a un live al quale verremmo comunque da spettatori», spiega Paolo, mentre Luca non perde l’occasione per una battuta: «Questa presentazione a Palazzo Marino è davvero speciale – sorride – se per la prima volta vediamo Achille Lauro vestito». Nella serata ogni artista eseguirà tre brani, come nel recente passato l’evento avrà un bis a Palermo (il 30 maggio: line up da annunciare).

