Più poliziotti in Lombardia. Secondo il piano annunciato ieri dal ministro dell’Interno Salvini, entro febbraio arriveranno nella regione 279 nuovi agenti. Alla questura di Milano saranno destinati 60 uomini in più. «A questi numeri si aggiungeranno i rinforzi previsti dal piano di assunzioni del governo - ha spiegato il vicepremier - assumeremo circa 8mila uomini e donne che miglioreranno la sicurezza in Italia».



Di certo non era intenzione di Salvini fare un regalo a Sala, eppure solo due settimane fa il sindaco aveva chiesto un intervento del ministro proprio sulla questione sicurezza. «È chiaro che con Salvini ci sono tante cose che ci separano, ma è milanese e conosce la città, quindi conto su un aiuto. La sicurezza è un tema su cui non si arriverà mai a un punto finale». I nuovi poliziotti potrebbero però essere un punto di partenza. La notizia è stata accolta con perplessità dagli addetti ai lavori. «Apprezziamo lo sforzo del Viminale, ma è evidente che c’è bisogno di un impegno diverso - ha commentato a Leggo Giuseppe Camardi, segretario generale della Federazione sindacale poliziotti - siamo cinquemila e siamo sotto organico del 20%, 60 unità non fanno la differenza. Aiutano, certo, ma risolvere il problema è un’altra storia».



Camardi si batte da tempo per un aumento significativo degli uomini nei commissariati, sottolineando la difficoltà di lavorare con numeri risicati. Il commissariato di Villa San Giovanni, per esempio: «Lì ci sono 50 agenti, 10 dei quali devono uscire in volante, poi ci deve essere qualcuno in segreteria, all’ufficio denunce, all’immigrazione e via così». Secondo il piano di Salvini nulla cambierà, visto che i nuovi 60 saranno destinati alla questura. «Ad oggi - dice il sindacalista - sembra che questi commissariati siano dimenticati, quasi inesistenti, è doloroso ma è così».

Giovedì 25 Ottobre 2018