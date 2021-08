Milano, “boschetto della droga" di Rogoredo e metro: fogli di via e daspo per 35 persone

Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha emesso ieri 35 nuovi provvedimenti di prevenzione, 21 fogli di via obbligatori (con divieto di ritorno nel comune di Milano per un periodo compreso tra uno e tre anni) e 14 Daspo urbani (5 dall'area della stazione ferroviaria di Milano Rogoredo e dall'omonimo boschetto, 9 dalla rete metropolitana) che si aggiungono alle 100 misure di prevenzione già emesse da inizio 2021 nei confronti di persone che frequentavano l'area del boschetto della droga.

Queste nuove misure di prevenzione sono il frutto di mirati servizi svolti sul territorio dalla polizia di Stato con gli agenti del commissariato Mecenate, della Polfer di Milano Rogoredo, della sezione Polmetro dell'ufficio prevenzione generale e dai poliziotti della divisione anticrimine che, intervenendo direttamente sul territorio, insieme agli agenti degli uffici territorialmente competenti, svolgono attività di specifica competenza volte all'emissione delle misure di prevenzione. Da gennaio scorso il questore di Milano, grazie a questa task force, ha emesso oltre 700 misure di prevenzione volte al mantenimento dell'ordine, sicurezza e tranquillità pubblica, oltre che a ristabilire il decoro urbano.

I provvedimenti di ieri sono mirati non solo a vietare l'accesso all'area del 'boschetto di Rogoredò ma, anche, a inibire a soggetti socialmente pericolosi l'accesso a mezzi di trasporto che consentono di raggiungere l'area, vietando a 9 soggetti, di età compresa i 20 e i 44 anni (di cui 6 donne e 3 uomini), per lo più consumatori e spacciatori di sostanze stupefacenti, l'accesso ad alcune linee metropolitane. Per due donne sorprese a compiere borseggi a bordo di linee urbane, il divieto di accesso è stato esteso all'intera rete metropolitana di Milano, provvedimento che non registra precedenti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Agosto 2021, 09:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA