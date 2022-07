Milano, il quartiere San Siro prova a rinascere dall'ex mercato di piazzale Selinunte. La ricetta? Sport e giovani

di Simona Romanò

Prove di rinascita del quartiere San Siro, uno dei più grandi di edilizia popolare, periferia ovest, dove l’integrazione è sempre più difficile, fra incuria e degrado. La rigenerazione parte dalla trasformazione dell’ex mercato comunale coperto di piazzale Selinunte, nel cuore dell’area, «attraverso progetti che favoriscano l’aggregazione e la socialità». È l’obiettivo di Palazzo Marino che, attraverso lo “Studio d’area San Siro”, ha inoltre posto sul tavolo dodici idee per cambiare volto al quartiere multietnico diviso in due: a sud il quadrilatero popolare dove proliferano spaccio e le occupazioni di case; a nord il Meazza e il silenzio di una zona residenziale.

VOLONTARIATO & SPORT Parte l’assegnazione temporanea, per 12 mesi, dell’ex mercato piazzale Selinunte al Centro Sportivo Italiano (Csi) che offrirà gratuitamente alla cittadinanza attività sportive e momenti di aggregazione aperti a tutti, da mercoledì alla domenica, per un totale di 34 ore a settimana. «Vogliamo che San Siro diventi sempre di più un luogo di attrazione», dichiara l’assessore al Piano Quartieri, Pierfrancesco Maran. «L’assegnazione per un anno a Csi è un primo passo per immaginare un futuro differente». Grazie al progetto Social Sport Lab sarà possibile offrire agli abitanti un polo di riferimento con tante attività ricreative, tra cui aerobica e ginnastica, parkour, judo, karate, scacchi, tennis tavolo, urban dance (dall’hip hop alla break dance) e giocoleria.

ATTIVITÀ Due le fasi: dal 13 luglio al 10 settembre saranno realizzati open day, con 15 proposte differenziate, così da valutare la risposta della cittadinanza. Poi, dal 14 settembre al 30 giugno scatterà la seconda fase che sarà preceduta da una giornata di festa, domenica 11 settembre, quando sarà presentato il calendario definitivo delle attività.

IDEE DI RINASCITA Attraverso l’analisi della popolazione, delle criticità, delle strutture architettoniche presenti, l’assessore alla Rigenerazione Urbana, Giancarlo Tancredi, ha redatto con Amat e il Centro studi Pim dodici proposte di rinascita: si pensa a 230 mila metri quadrati di spazi pubblici che si possono riqualificare insieme a 5 piazze (Axum, Esquilino, piazzale Segesta, Selinunte-Aretusa, centro storico di Quarto Cagnino); 16mila nuovi alberi da piantare, tre nuovi parchi (piazza D’Armi, San Siro, ex Trotto), un corridoio ecologico tra piazza D’Armi e il Parco delle Cave, 23 chilometri di itinerari ciclabili e pedonali.

