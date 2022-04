Quarta dose a Milano, all'hub di Sesto l'open day di Pasquetta: over 80 e fragili senza prenotazione

Pasquetta di vaccinazioni a Sesto San Giovanni, nel milanese: lunedì 18 aprile, l'hub in viale Matteotti 83, rimane aperto, dalle 10 alle 18. OPEN DAY Potranno andare senza prenotazione e fare la quarta dose del vaccino Covid (sarà iniettato Pfizer o Moderna), a 120 giorni di distanza dalla terza, gli over 80 e i fragili dai 60 ai 79 anni che sono malati cronici con patologie che li rendono particolarmente fragili

COSA PORTARE CON SE’ Per fare il vaccino i malati cronici dovranno portare con loro la documentazione sanitaria che attesta la loro situazione di salute per cui hanno diritto a fare la quarta dose di vaccino anti Covid.

PLATEA In Lombardia le vaccinazioni con le quarte dosi sono iniziate giovedì 14 aprile. Le persone che possono ricevere la terza iniezione sono, ad aggi, circa 650 mila. Tra loro ci sono 519mila anziani che hanno più di 80 anni, e poi 130mila persone particolarmente fragili, tra cui 55mila che sono curati a domicilio e hanno bisogno di fare, come già accaduto per le prime tre dosi di vaccino, l'iniezione direttamente a casa. La platea varia con l’avanzare delle settimane perché devono trascorrere 4 mesi fra la terza e la quarta dose. I numeri reali dei vaccinabili sono comunque inferiori: vanno infatti depennati tutti coloro che si sono infettati di recente perché, secondo l’indicazione della nuova circolare del ministero della Salute, «niente quarta dose a chi ha contratto il Covid dopo il booster».

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Aprile 2022, 15:51

