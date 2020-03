Milano, quarantena in hotel: ieri i primi ospiti al Michelangelo

I primi ospiti al Michelangelo sono arrivati. Sono alcune decine si sono sistemati nel pomeriggio, dopo un sopralluogo dello stesso sindaco Giuseppe Sala

Adesso il Comune «pubblicherà un bando per reperire nuovi alloggi, strutture o appartamenti», per l'isolamento dei cittadini colpiti da coronavirus, come annunciato dagli assessori all'Urbanistica e alle Politiche sociali Pierfrancesco Maran e Gabriele Rabaiotti. Faremo una call rivolta a soggetti che sono disponibili ad erogare servizi abitativi di vario tipo, hotel, appartamenti. La speranza è di trovarle ivicino al Michelangelo». Il Comune ha stimato che la gestione e il funzionamento dell'hotel potrebbe ammontare a 350 mila euro al mese (pasti e sanificazione). La cifra sarà anticipata dal Comune che poi sarà risarcito dalla Protezione civile. La spesa per l'utilizzo della struttura è invece stimata di 162 mila euro al mese per manodopera e la sicurezza, energia elettrica, acqua e gas, rete internet. Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Marzo 2020, 09:24

