Milano, pusher marocchino fermato per un controllo prende a calci i poliziotti: arrestato

Fermato per un controllo, ha cominciato a correre per sfuggire ai poliziotti. Quando poi è stato fermato ha cercato di opporre resistenza con dei calci contro gli agenti. E' quanto successo nel pomeriggio di sabato 27 agosto, verso le 17.20, in via Saponaro, zona Gratosoglio a Milano quando un 28enne marocchino è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio.

Infatti, l'uomo, senza fissa dimora, aveva con sè una decina di grammi di stupefacente. Quando è stato fermato dagli agenti per la perquisizione, gli sono stati trovati dieci grammi di hashish e circa 200 euro in contanti. Per lui, che ha già precedenti, è scattato l'arresto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Agosto 2022, 20:29

