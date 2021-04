Milano, ai due pusher un “daspo bar”: vietato entrare nei locali

Il questore di Milano ha emesso due provvedimenti di «divieto di accesso alle aree urbane» a carico di due cittadini marocchini - uno dei quali 30enne arrestato e l'altro di 23 anni denunciato in stato di libertà, nell'ambito di un'indagine su giro di spaccio all'interno di un bar in via Forze Armate. Stando alla ricostruzione della squadra investigativa del commissariato Lorenteggio i due uomini utilizzassero il bar «Fortuna» come una vera e propria base operativa per confezionare e custodire la droga pronta per la cessione ai consumatori, con la complicità della titolare.

Il questore, a seguito dell'attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine e dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, non soltanto ha vietato ai due soggetti di accedere e di avvicinarsi ai bar, ai caffè, e ad altri locali simili, presenti nel territorio del comune di Milano (rispettivamente per due e per un anno) ma ha anche sospeso per 15 giorni la licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico alla titolare del bar, una cittadina cinese di 52 anni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Aprile 2021, 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA