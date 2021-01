Milano, punta il coltello alla gola di un uomo per rubargli l'auto

Questa mattina intorno alle 5.15, a Milano, in via Cogne, zona Vialba, un 67enne, mentre andava a prendere la sua auto parcheggiata in strada, è stato avvicinato da un uomo, che gli ha puntato un coltello alla gola e gli ha rubato il veicolo, su cui è scappato.

Giunta immediatamente la segnalazione alla Centrale operativa della Questura, le Volanti sono riuscite a intercettare l'utilitaria. L'uomo alla guida, un 38enne italiano già noto alle forze dell'ordine, ha tentato di scappare prima con l'auto - danneggiando nel tentativo lo specchietto e il paraurti - e poi a piedi, ma è stato fermato dagli agenti, contro i quali ha iniziato a urlare.

Nell'auto rubata i poliziotti hanno trovato tre coltelli da cucina. Il 38enne è stato quindi arrestato per rapina aggravata dell'auto, denunciato a piede libero per porto di oggetti atti a offendere e infine, dal momento che è risultato senza patente, ha ricevuto la contravvenzione per la guida senza patente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA