Milano, Psiker al teatro Pacta: «Di giorno contabile, di notte cantautore. Nella mia musica le mie due vite parallele»

Come Clark Kent alias Superman, giacca e cravatta in ufficio e poi, quando l’umanità ha bisogno, si diventa supereroi e si salva il mondo. Psiker (cioè Massimo Curcio, classe 1980, nato a Bergamo, milanese d’adozione) è più o meno così: si leva l’uniforme da finance manager con laurea in Economia e si trasforma in cantautore e rapper. E se deve salvare qualcuno, beh salva sé stesso. I titoli delle sue canzoni? Ctrl Alt Canc e Spam (Uffa).

Innanzitutto, come si pronuncia il suo nome d’arte?

«Psiker, Psaiker, se volete anche all’inglese con la p silenziosa. Conta la sostanza, che spero sia la mia musica».

Un album, “Retrofront”, il settimo, e il live stasera al Pacta per presentarlo: come seconda vita non c’è male.

«Il patto con me stesso l’ho fatto più o meno quando avevo vent’anni: non fare della musica il mio lavoro, ma la mia passione. Sono realista: lo stipendio fisso a fine mese è una certezza».

I testi del suo disco raccontano della sua vita d’ufficio: come si fa a sfuggire la troppa normalità?

«Usando l’ironia e anche un buon spirito critico. E poi c’è la musica: sonorità anni ‘80 e ’90, che ho sempre amato, unite a urban e trap più attuali. Per ottenerle mi sono rivolto a produttori più giovani di me, da Daniele Franzese a Logos, a Starchild. Ogni canzone ha un producer diverso».

Ci sono echi di Battiato nei brani.

«L’accostamento mi onora, anche perché Battiato con Samuele Bersani e Mango, fa parte dei miei tre artisti italiani preferiti. Poi sono cresciuto con Depeche Mode e Pet Shop Boys».

Perché Psiker?

«Vivo due vite parallele: di giorno contabile, mi rilasso coi fogli excel: di notte spunta il mio Mr. Hyde: scrivo canzoni pop e gioco con l’elettronica. Un po’ psyco, diciamo. Ma la verità è che il nome viene dal greco, dove la psiche è l’anima».

