A Milano 500 bauli in piazza Duomo per non morire di virus. Il flash mob dei lavoratori dello spettacolo

Cinquecento bauli neri in piazza Duomo per non morire. Questa è stata la protesta dei lavoratori dello spettacolo ieri a Milano.

Non solo attori e cantanti. Il mondo della cultura e dello spettacolo è fatta di elettricisti, guardarobieri, costumisti, tecnici del suono, attori, cantanti, artisti circensi. Dal facchino all'imprenditore, 500 rappresentanti del mondo degli eventi sono scesi in piazza Duomo riempiendola di grossi bauli neri e di metallo, quegli stessi «flightcase» che ogni giorno accompagnano coloro che lavorano nel settore, divenuti negli ultimi mesi simbolo di una mobilitazione internazionale che oggi è arrivata anche in Italia.

A organizzare l'appuntamento Bauli in piazza, l'associazione culturale senza scopo di lucro Bip, di cui fa parte Fabio Pazzini, event manager e direttore di produzione: «Come molti colleghi sono fermo da febbraio, c'è qualcuno che lavoricchia, ma sono cose molto piccole perché in questo momento non c'è sostenibilità economica, tutti gli eventi estivi sono stati finanziati da enti pubblici, noi abbiamo riunito in piazza tutti i lavoratori e le rappresentanze delle imprese che lavorano nel settore, dai promoter di eventi e concerti ai service audio-luci perché è importante dimostrare alla politica che esiste un settore unito che chiede con un'unica voce una sola cosa: poter ripartire e guadagnarci da soli il pane quotidiano».

Ma come fare? «Sono da rivedere le regole in essere, è fondamentale che siano chiare e uniformi a livello nazionale, perché con regole lasche e lasciate all'arbitrio dei vari enti locali non ci può essere programmazione». E poi «vanno riviste le norme affinché ci permettano di rendere gli eventi redditizi, che un teatro che tiene 2500 posti possa accoglierne 200 è un non sense normativo».

