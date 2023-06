Milano, all'Oftalmico pochi medici e pazienti: di notte il pronto soccorso trasloca al Fatebenefratelli

di Simona Romanò

«Troppi pochi medici e pochissimi pazienti urgenti», dicono dall’assessorato al Welfare. E per questo chiude il servizio di pronto soccorso notturno all’Oftalmico, in via Castelfidardo, ma un oculista dovrà sempre essere reperibile: da ieri, tra le 20 e le 7.30, i pazienti saranno dirottati al Fatebenefratelli che si trova esattamente dal lato opposto della strada. «Di giorno, invece, il presidio resterà attivo, rafforzato grazie alla presenza di medici specializzandi», ha assicurato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso. Ne sono stati già arruolati 18, che affiancheranno colleghi esperti e che saranno pagati 40 euro l’ora.

RIORGANIZZAZIONE

Il paziente sarà preso in carico dagli infermieri del Fatebenefratelli che, con un metodo strutturato di valutazione dell’urgenza, potranno decidere in quali casi contattare lo specialista reperibile o rimandare il paziente alla mattina successiva. È prevista anche l’introduzione di uno strumento diagnostico che permetta agli infermieri di fotografare il fondo oculare e condividere quindi l’immagine con l’oculista reperibile per valutare le condizioni del paziente.

PAZIENTI

Secondo un’analisi, condotta dalla Regione, ad oggi, solo il 10% degli accessi notturni è urgente; il 20% è rimandabile al mattino e il 70% non è giustificabile.

TEACHING HOSPITAL

La riorganizzazione dell’Oftalmico in realtà è più complessa, perché la Regione punta a un teaching hospital «con staff residente, esperti di altre strutture, 30 specializzandi e 40 ortottici in formazione che potranno approfondire le conoscenze nelle 15 aree dell’oftalmologia e poi lavorare in altri ospedali», spiega Paolo Nucci, docente della Statale. È l’inizio della riorganizzazione dell’intera rete ospedaliera regionale. «I lavori sono in corso, spero di concluderli entro fine anno», chiosa Bertolaso.

