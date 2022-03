Milano, case di accoglienza e covid hotel per i profughi ucraini

Simona Romanò La prima famiglia di profughi ucraini, in fuga dalla guerra, ha trovati ieri sera accoglienza in un centro del Comune che si sta attivando per i futuri e imminenti arrivi. «È solo questione di ore», dicono da Palazzo Marino. E i pediatri lombardi sono pronti a partire per andare a prendere i bambini malati in Ucraina. Una volta trasferiti a Milano, «saranno curati negli ospedali per poi essere ospitati, insieme alla famiglia, in otto Covid hotel» che, utilizzati per la pandemia, sono ora messi a disposizione dalla Regione per l’emergenza guerra. «La macchina organizzativa e solidale lombarda è pronta. Attendiamo solo le istruzioni dalla Farnesina con le modalità operative per procedere», dichiara l’assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti. Perché la Lombardia, Milano in prima fila, deve prepararsi a sostenere casi umanamente difficili. Da Roma è già arrivata una sorta di pre-allerta, così da farsi trovare pronti.

RETE DELL’ACCOGLIENZA «Siamo pronti ad affrontate l’emergenza abitativa. È aperto sia un spazio in Casa Jannacci sia la casa di accoglienza di viale Ortles 69», spiega l’assessore al Welfare Lamberto Bertolè. «Il Comune ha attivato una cabina di regia con Prefettura e consolato ucraino per raccogliere le necessità e coordinare le accoglienze», ha aggiunto, per poi lanciare un appello: «Se si è conoscenza di persone in arrivo o arrivate è importante segnalarle per poterle aiutarle. A questo scopo, il consolato ucraino ha messo a disposizione l’indirizzo mail milanoconsolato1 gmail.com».

MEDICI IN TRASFERTA Un’equipe di pediatri e neonatologi – coordinati da Luca Bernardo, primario di pediatria del Fatebenefratelli - è in partenza per il confine ucraino, così «da facilitare l’assistenza e il trasferimento a Milano di bambini e ragazzi che necessitano di cure in ospedale». I trasporti sanitari saranno predisposti, per via aerea, dall’Areu, (l’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza (Areu).

OSPEDALI «A disposizione ci sono 12 posti per i baby pazienti, più altri 12 per i genitori, al primo piano del Fatebenefratelli in modalità convitto». Altri 15 letti sono al piano terra della stessa struttura, mentre 15 in neonatologia, 6 per neonati che necessitano di cure intermedie e 4 in terapia intensiva.

COVID HOTEL L’assessorato al Welfare ha inoltre offerto alcuni Covid hotel: cinque strutture di Milano, due a Bergamo e uno a Varese. SCUOLA Anche il provveditorato è disponibile per il percorso di inserimento scolastico dei piccoli profughi (per segnalazioni usp.mi@istruzione.it).

