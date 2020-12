I lavori più richiesti a Milano ai tempi del Covid? Ecco la classifica delle professioni più ricercate sul web nel 2020. E c'è anche il personal trainer

Idraulico, installatore di aria condizionata e imbianchino. Sono i tre medagliati 2020 che conquistano il podio a Milano delle professioni più richieste. La classifica è stilata da ProntoPro.it, portale che mette in contatto domanda e offerta di servizi professionali

1 Idraulico

2 Installazione aria condizionata

3 Imbianchino

4 Ditta di traslochi

5 Psicologo

6 Notaio

7 Ristrutturazione casa

8 Ditta di pulizia

9 Personal trainer

10 Installazione zanzariera

La casa si è dimostrata un’assoluta priorità degli italiani nell’anno del Covid, ecco quindi che gli installatori di aria condizionata, gli idraulici, soprattutto per i servizi legati a sostituzione e revisione caldaie, e gli imbianchini conquistano la classifica dei servizi più cercati in Milano e provincia.

Psicologo e personal trainer riguardano la cura della persona, in senso fisico e mentale, ma anche la zanzariera è utile per proteggersi se non dal covid almeno dalla "tigre" che infesta le estati milanesi

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 14:00

