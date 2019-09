Prof si accascia in classe: salvato da un'allieva guidata dal 118

Taranto, infarto durante l'ora di ginnastica: prof eroe salva la vita a uno studente 17enne

Un insegnante di 31 anni si è accasciato davanti ai suoi allievi mentre era nel parco Cimiano in via Don Giovanni Calabria a Milano intorno alle 10. E sono stati loro a soccorrerlo. In particolare una alunna, riferisce l'agenzia di emergenza urgenza, ha chiamato i soccorsi e ha cominciato le manovre di rianimazione guidata dalla centrale operativa metropolitana, mentre sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno portato l'insegnante all'ospedale San Raffaele dove è al momento in trattamento con l'Ecmo, la macchina per la circolazione extracorporea.