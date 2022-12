Milano, alla Scala per Boris Godunov ci sarà anche von der Leyen. E torna la cena di gala

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Fra sei giorni si alza il sipario alla Scala sul Boris Godunov di Musorgskij che apre la nuova stagione. QNel palco d’onore oltre al presidente Sergio Mattarella ospite anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. E di certo il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il dell’Istruzione Giuseppe Valditara. La Prima, dopo le restrizioni anti-Covid, torna nella sua formula tradizionale, a partire dal coté di polemiche. Prima quella politica contro il Godunov “opera russa” e quindi da cancellare durante la guerra in corso secondo il console ucraino Andrii Kartysh. Poi quella dei tagli dei contributi al teatro da parte di Regione Lombardia già quest’anno e da parte del Comune dal prossimo. I sindacati avrebbero voluto leggere un loro messaggio prima dell’inno nazionale con cui si aprirà la serata. L’idea era far salire sul palco due lavoratori, un uomo e una donna, per dire che «un Paese che taglia i finanziamenti alla cultura, taglia il futuro dei propri cittadini». Ma la direzione ha detto no alla richiesta di Cgil, Cisl, Uil e Fials nel vertice di ieri, dove si è trovato comunque un accordo di massima sul contratto di lavoro. Il rinnovo verrà rimandato al 2024. Ci sarà nel 2023 un bonus di mille euro a lavoratore, e (su questo si sta lavorando) una polizza sanitaria privata e un incremento della quota di previdenza complementare. Ma per il prossimo anno i lavoratori rinunciano agli aumenti previsti legati all’inflazione. Forse la loro voce troverà spazio nella diretta che Rai Cultura farà su Rai 1, prima che risuonino le note della prima versione del Boris. Dopo lo spettacolo circa 300 ospiti andranno alla cena di Gala alla società del Giardino che torna dopo due anni di stop. Poi il 7 dicembre si chiuderà e si comincerà a pensare al prossimo, ovvero il Don Carlo di Verdi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Dicembre 2022, 06:15

