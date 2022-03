Milano, i prezzi di benzina, diesel e gpl: ecco i distributori dove costa meno

Contro il caro carburante è essenziale conoscere i distributori che praticano i prezzi più economici. Ecco, a Milano, la lista di quelli più convenienti a seconda del tipo di carburante: benzina, diesel, Gpl. La lista è tratta dalle segnalazioni degli utenti della popolare app PrezziBenzina.

Leggi anche > Caro benzina, il decreto taglia prezzi arriva domani: ecco cosa accadrà

Milano, i distributori di benzina più economici

La Tamoil PienOK di via Varesina 16, la Tamoil di via Luigi Ornato 158 e la Tamoil PienOK di via Noverasco 15 (a Opera) offrono i prezzi migliori per la benzina (1,999 euro al litro). La Esso di via delle Forze Armate 159 offre invece un prezzo di 2 euro al litro. Poco più costosa la benzina alla Retitalia di viale Monza 305 (2,04 euro al litro per il self) e alla Q8 Easy di viale Liguria 42 (2,099 euro al litro).

Milano, i distributori diesel più economici

Per il diesel, la Tamoil PienOK offre un prezzo altamente competitivo (1,989 euro al litro) ai distributori di via Varesina 16 e di via Noverasco 15 (a Opera). Senza allontanarsi troppo dal centro di Milano, ci sono buoni prezzi anche alla Q8 Easy di via Cechov 44 (2,019 euro al litro), alla Retitalia di viale Monza 305 (2,019 euro al litro) e all'Eni di via Giuseppe Ripamonti 270 (2,030 euro al litro per il self).

Milano, i distributori di Gpl più economici

Il prezzo più conveniente, per il Gpl, è quello della Tamoil di via Luigi Ornato 158 (0,859 euro al litro). Molto economico rispetto alla media anche il Costa e Granata di via Lorenteggio 263 (0,895 euro al litro per il servito).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Marzo 2022, 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA