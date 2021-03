Milano, ritorna l'inverno. Allerta arancione martedì per forte vento

A Milano ritorna l’inverno con le temperature minime vicine allo zero. Altro che magnolie già in fiore e roseti pieni di boccioli. Secondo le previsioni meteo, le minime sono in picchiata nelle prossime 72 ore: giovedì termometro, di notte, a 1 grado. È la coda di un inverno anomalo con poche precipitazioni.

Intanto, il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato l’allerta arancione (criticità moderata) per vento forte dalle 12 alle 18 del 16 marzo. E Il Comune di Milano ha disposto l'attivazione il Centro Operativo Comunale (Coc) per monitorare la situazione in città. Già domenica le raffiche hanno causato alcuni momenti di allarme. Nessun ferito, comunque. Ma centinaia le chiamate al centralino dei vigili del fuoco per cornicioni e impalcature pericolanti, sia a Milano che nell’hinterland.

In particolare, intorno alle 14, pompieri e vigili sono intervenuti in via Arsia, a Quarto Oggiaro, per il distacco della facciata di un palazzo popolare, che rischiava di cadere al suolo. La strada è stata chiusa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Marzo 2021, 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA