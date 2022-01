Milano, previsioni del tempo: debole nevicata e gelo domenica 9 gennaio. Minime sotto zero.

Domenica 9 gennaio a Milano, nelle primissime ore del mattino, potrebbero arrivare i fiocchi di neve. Una debole nevicata col rischio di gelate notturne e che si formino lastre di ghiaccio sulle strade, perché le temperature sono in picchiata, con le minime sotto lo zero. Poi, però, da lunedì, tornerà il sole. Ma le temperature resteranno comunque sotto lo zero per tutta la settimana. Sul resto della Lombardia, primissime ore di domenica, sono preiste nubi e nebbia.

PAURA PER I SENZATETTO L'assessore comunale al Welfare, Lamberto Bertolé, lancia l'appello ai milanesi di «segnalare le persone in difficoltà che vivono per strada». In queste giornate di intenso freddo e in vista del peggioramneto basta una semplice telefonata ai numeri 02/88447645–646-647–648–649 per indicare la presenza di senzatetto. Così da salvargli la vita.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Gennaio 2022, 17:36

