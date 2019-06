Milano, prende la pistola e spara contro un bus dopo aver litigato con gli amici

È stato trovato dai carabinieri l'autore di spari a salve su un bus di linea. Si tratta di un ragazzo di 21 anni. Ai militari ha giustificato il gesto dicendo che covava rabbia da qualche giorno perchè aveva litigato con gli amici. dalla perquisizione in casai carabinieri oltre alla riproduzione della Glock, con cui ha sparato ieri sera hanno trovato 40 cartucce a salve, una scacciacani riproduzione di una pistola a tamburo, con 2 cariche; 7 coltellini svizzeri, 2 coltelli a farfalla, un taglierino con l'impugnatura artigianale e un tirapugni.«Un fatto choccante - dice l'assessore alla sicurezza Riccardo De Corato all'Adn Kronos - che spinge a chiederci che cosa sarebbe successo se sul mezzo fosse salito un malintenzionato armato e non con armi a salve. La verità, da diversi anni ormai, è che sui mezzi di superficie, ma anche in metro, nei fine settimana e a tarda sera bus e mezzi Atm sono letteralmente alla mercè di ubriachi, molestatori, immigrati, sbandati di ogni genere, che rappresentano una minaccia soprattutto per le categorie più deboli ed esposte. A fronte di tutto questo, Sala e la sua giunta sono impegnati da mesi a discutere di aumenti tariffari, ma senza una riflessione seria sulla sicurezza e i correttivi da apportare in maniera urgente perchè episodi del genere non si ripetano più. Il centrosinistra, come per sua natura, sottovaluta sistematicamente il problema».