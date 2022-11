Milano, alla Premiata Trattoria Arlati serata blues e un libro per ricordare Nanni Svampa

Ricordare Nanni Svampa e ascoltare blues. E' il programma di domani 7 novembre della Premiata Trattoria Arlati per la rassegna "Che musica a Milano" che compie di volta in volta una carrellata sulla storia dei locali più celebri della città. Domani dalle 19.30 Blues and Co. con gli All blues Quartet (Dario Guidotti fiati e voce, Enzo Cafagna basso, Roby Giannella batteria, Vittore «Billy» Andreotti tastiere) e la presentazione del libro Nanni Svampa di Michele Sancisi.

Premiata Trattoria Arlati, via Nota 47.

