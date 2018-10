Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«È un grande onore e grande responsabilità, guidare la prefettura di Milano. La città e la Lombardia vivono un momento di crescita, di sviluppo, di guida. Il prefetto deve saper accompagnare questo percorso. Perché la sicurezza e l'ordine democratico sono condizioni per la crescita civile e per la qualità della vita quotidiana delle persone. Sono le condizioni che consentono a cittadini e imprese di prosperare».Primo giorno di, 62 anni, nel grande ufficio che fu di Luciana Lamorgese. Lascia Torino e ritorna nella città in cui era stato viceprefetto vicario fino al 2009. E la trova cambiata.«Quei tre anni passati a Milano li devo dimenticare, perché erano gli anni in cui scoppiava la grande crisi economica internazionale. Ora per fortuna siamo in una fase molto diversa».«È ancora presto. Bisogna avere l'umiltà di entrare nel territorio, di ascoltare, approfondire. Oggi ho incontrato il sindaco Sala, il governatore Fontana e i vertici delle forze dell'ordine. C'è un buon clima di collaborazione. E poi ho trovato percorsi già molto ben tracciati. Quello che avverrà nelle prossime settimane è frutto di un lavoro già avviato».«Il dialogo non deve avere pregiudizi, troveremo la quadra per ogni problema. Ad esempio le occupazioni abusive: è pacifico che il diritto alla casa non può essere realizzato a discapito dei diritti di proprietà o di uso pubblico dei beni. Quindi cercheremo la soluzione migliore che tenga conto delle diverse opinioni».«Troveremo insieme la soluzione anche se ci sono sensibilità diverse, anzi si possono trovare soluzioni migliori. Stiamo entrando in una fase nuova, dettata certamente dagli orientamenti politici ma anche dal fatto che a luglio 2017 nei centri c'erano 6300 ospiti e oggi ce ne sono 4400».«I risultati delle forze dell'ordine in tutte le città sono significativi, lo spaccio è l'unico reato che aumenta. Dobbiamo affrontare il tema del degrado, dell'illegalità, della salute dei minori facendo ognuno la propria parte. Si abbassa l'età dei consumatori, si abbassa il costo della droga. Dobbiamo sicuramente reprimere, ma dobbiamo anche ridurre la platea dei consumatori».«Sia chiaro che non è un controllo degli studenti, sono interventi a tutela dei ragazzi. Non si devono sentire osservati speciali. Bisogna evitare che intorno alle scuole fioriscano i mercati di spaccio».«Sul caso c'è un'attenzione particolare di Salvini e di Sala. Serve una soluzione duratura ed efficace, non sporadiche iniziative. Non può esistere un territorio in cui non c'è la presenza dello Stato. Ma la repressione può avere effetti limitati, bisogna agire su più fronti, anche educativi, affinché salga la percezione della pericolosità del consumo di droga. Altrimenti chiudi una piazza di spaccio e se ne apre un'altra».«Personalmente credo che ci siano luoghi che non sono compatibili con manifestazioni politiche. Domani al comitato prenderemo una decisione congiunta».