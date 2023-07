Milano, custodi, infermieri di quartiere, videosorveglianza per rigenerare San Siro

di Simona Romanò

Rendere il quartiere San Siro più vivibile. È una delle zone di Milano più problematiche, fra degrado e abusivi (comunque in calo del 15,5% dal 2019) nell’elevato numero di alloggi gestiti da Aler e Mm. E dove l’attenzione delle autorità è già elevata, infatti, da gennaio a dicembre 2022, sono stati eseguiti 5.426 controlli su 12.254 persone, con 137 arresti e 8 ordini di allontanamento. Comune e Regione sono scesi in campo con un progetto complesso, che prevede la riqualificazione dei caseggiati popolari, nuovi spazi per la socialità, più controlli, ampliamento dei servizi sociali. Sono le azioni previste dal Protocollo d’intesa per la rigenerazione del quartiere, presentate ieri, in un incontro promosso dalla prefettura.

ALLOGGI Palazzo Marino, sfruttando le risorse del Programma nazionale per la qualità dell’abitare e del Pnrr riqualificherà gli edifici di via Newton 15 (Aler), di via Paravia 26 (Mm) e di 44 appartamenti Aler, in via di assegnazione.

SICUREZZA Diminuiscono le occupazioni abusive (821 nel 2019, 694 nel 2023 ovvero meno 15,5%) anche grazie alla polizia locale che ha rafforzato la presenza con i vigili di quartiere e più pattuglie, che hanno raddoppiato i controlli.

CUSTODI E VIDEOSORVEGLIANZA Incrementati i custodi Aler (sono 29) e aumentate le telecamere: ora sono 15, di cui 6 dopo il 2021. San Siro, dicono dal Comune, «ha bisogno di luoghi di aggregazione». Per questo, Palazzo Marino ha messo a disposizione l’ex mercato comunale coperto di Selinunte al Centro sportivo italiano che è diventato un punto di riferimento per i ragazzi della zona. «Vogliamo restituire alla comunità spazi e opportunità che per troppo tempo sono mancati e vogliamo che i cittadini, a partire dai più giovani, siano i protagonisti di questo percorso», ha precisato la vicesindaco Anna Scavuzzo

INFERMIERE DI QUARTIERE «È una figura fondamentale per potenziare i servizi socio-sanitario nel quartiere, perché garantisce prestazioni infermieristiche domiciliari e il monitoraggio di pazienti cronici e fragili», ha spiegato l’assessore regionale alla Casa, Paolo Franco. riproduzione riservata ®<QR>

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Luglio 2023, 06:45

