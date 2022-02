Milano, il manager "predatore sessuale" dal carcere alla comunità per disintossicarsi

Fuori dal carcere dopo otto mesi. Ma «continuerà ad affrontare in stato di detenzione il processo con il rito abbreviato tutt'ora in corso in una comunità per curare la propria tossicodipendenza», precisa il giudice Anna Magelli. E sarà controllato a distanza dal braccialetto elettronico. Il «predatore sessuale» Antonio Di Fazio sarà quindi trasferito dal carcere di San Vittore alla struttura terapeutica «La Perla» in provincia di Bergamo.

L'imprenditore della Global Farma, che è stato arrestato per aver narcotizzato e violentato quattro giovani ragazze, tra cui una stagista, e per il tentato omicidio della moglie, seguirà una terapia per disintossicarsi dalle benzodiazepine, la cosiddetta droga dello stupro, che lui faceva assumere alle sue vittime. Il giorno del trasferimento dovrebbe essere a breve, quando il braccialetto elettronico sia disponibile. Da quanto si è appreso, il dispositivo dovrebbe arrivare il 23 febbraio. Dopo di che, l'uomo che trattava le donne come «bambole di pezza» seguirà un percorso curativo in clinica. A disporre gli arresti domiciliari condizionati al braccialetto, che consente il controllo a distanza, è stato giovedì scorso, il gup Magelli. Tra i motivi anche il «forte legame con il figlio dell'imputato che, a quanto si apprende, lo avrebbe fatto desistere dal tentativo di volersi suicidare in cella». Alla decisione si sono però opposti i familiari delle vittime degli abusi. Il gup ha poi precisato: «Ho solo ordinato il trasferimento dell'imputato in una comunità protetta ad alta intensità di protezione, ove rimarrà in stato di detenzione con braccialetto elettronico, nell'impossibilità di muoversi e di comunicare con persone diverse dai difensori e dai familiari».

