È incappato in un normale controllo stradale ed è risultato essere positivo al covid. Doveva pertanto essere in isolamento e, per questo, i carabinieri di Pieve Emanuele (Milano) hanno denunciato un quarantenne a Locate di Triulzi. L'uomo dovrà rispondere della violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 13:08

