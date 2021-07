Porta Ticinese è il quartiere italiano in testa per crescita dei prezzi delle case: +6% nel 2021

Il quartiere di Porta Ticinese si aggiudica il primato in Italia per crescita del valore delle case nell'ultimo anno. A confermalo è una ricerca di Scenari Immobiliari emersa durante la presentazione della 29esima edizione del Forum di Santa Margherita Ligure. Come riporta Milano today, secondo le previsioni, nel biennio 2021-2022 si verificherà a Milano un "rimbalzo" all'insù delle transazioni immobiliari che, nel 2020, erano crollate del 16,5 per cento rispetto al 2019, non superando quota 21.700. Secondo le previsioni, nel 2022 gli scambi in città si porteranno a circa 27 mila.

Milano, la villetta degli orrori: 16 cuccioli trovati tra rifiuti e escrementi. In casa anche una pistola

Riguardo i prezzi dei primi sei mesi del 2021 a Milano si è registrato un rialzo minimo dello 0,6 per cento, ma in alcuni quartieri il prezzo è più elevato, come le zone centrali di Porta Ticinese e Porta Romana.

A paragone di altre città, la zona di Porta Ticinese conquista il primo posto con un aumento del 6 per cento. Nettamente diverso, il quartiere romano di piazza Navona, i cui prezzi (in aumento del 5,3 per cento) valgono circa 13 mila euro al metro quadrato. Terzo posto per Torino e il quartiere Crocetta, poi di nuovo Milano con due postazioni successive: la zona di Porta Romana (+4,9 per cento) e quella di piazza Firenze (+4,8 per cento). Seguono Napoli (piazza Amadeo), Torino (piazza Carlo Felice), Bologna (Santo Stefano) e, alla nona posizione, ancora Milano con via Settembrini e la zona tra corso Buenos Aires e la Stazione Centrale con un rialzo del 4,3 per cento: lo stesso del lungomare Nazario Sauro a Bari.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA