«Al Forte Milano sono i clienti a creare i piatti». Parola di Andrea Reitano

Una cucina semplice, con ingredienti di qualità e un concept marinaresco che affonda le radici nella tradizione italiana. A Forte Milano - ristorante che ha aperto i battenti a palazzo Moscova, adiacente all’Hotel NH di Porta Nuova - tutto questo si percepisce ancora di più.

La firma è di Andrea Reitano, il giovane imprenditore di 28 anni che ha esportato a Londra e a Miami una concezione di fare ristorazione contemporanea. Un bancone del pesce fresco a vista, le teche per il cocktail bar, pareti con pitture scenografiche create a mano, timoni e reti da pesca, luci soffuse e tanto legno, design curato da Simona Dentone. Forte Milano è il sequel di Forte dei Marmi di Miami, uno dei locali più famosi di South Beach «di cui ho voluto ricreare il format», racconta Andrea Reitano. «Nonostante io sia giovane, seguo questo mondo da dieci anni, affascinato dagli ingredienti e dalle materie prime, dall’italianità che voglio ritrovare e allestire nei locali che ho aperto. Ed è anche per quello che ho deciso di investire nei pescherecci italiani per avere un prodotto sempre freschissimo».

Tartare, carpacci, polpo e patate, Cacio e pepe con gambero rosso o tartufo, Spaghetti alle vongole, gelato al pistacchio o tiramisù preparato al tavolo: piatti semplicissimi dove il menu alla carta c’è, ma fa solo da guida. Il valore aggiunto che si prefigura Forte è «che a scegliere il piatto e la preparazione è lo stesso cliente. Con il banco del pesce a vista - spiega Reitano - si decide cosa e come mangiare, con il prodotto che viene preparato all’istante. A crudo, al sale, al guazzetto. Piatti fuori carta, per un menu che cambia a seconda dei gusti».Ospiti di Forte Milano, durante le serate pre apertura, sono stati tra gli altri la showgirl Elisabetta Canalis, il difensore interista Danilo D’Ambrosio e il tiktoker Khabi Lame.

Nel ristorante è stata ricavata una cantina con 3000 bottiglie di 300 etichette, tra cui vini italiani e château francesi. Un logo animato che rappresenta Andrea Reitano unisce tutti i suoi ristoranti. Forte Milano con i suoi 140 coperti e un ampio dehor all’aperto, è la sua settima apertura, dopo Forte dei Marmi di Miami, il members club Sopra (sempre a South Beach), i tre ristoranti londinesi - Osteria Romana a Knightsbridge, Osteria Napoletana a Notting Hill, Santo Mare a Marylebone -, il panasiatico Kowa a Milano (che promette di riaprire a breve).

