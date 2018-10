La polizia sgombera l'Officina occupata di via Carlo Torre

MILANO - Uno stabile occupato da appartenenti «a realtà anarchiche riconducibili all'Autonomia Diffusa, nella specie alla compagine studentesca O.S.A., denominato »Officina Occupata«, è stato sgomberato dalla Polizia di Stato. Ne ha dato notizia la Questura di Milano.



Lo sgombero, secondo quanto riferito,

è stato effettuato al fine di dare esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dall'Autorità Giudiziaria di Milano per l'inagibilità dei locali del complesso immobiliare sito in via Carlo Torre n. 34/36 occupato dal 20 aprile 2018« e per porre fine »a una situazione di illegalità: i residenti della zona hanno infatti sollecitato ripetutamente l'intervento, anche attraverso gli amministratori locali,per situazioni di criticità più volte segnalate