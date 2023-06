Milano, da corso Buenos Aires a piazzale Loreto: le tutte le vie più pericolose per le due ruote

di Simona Romanò

Ciclisti a rischio investimento. Da corso Buenos Aires a corso San Gottardo. Da piazzale Loreto alla rotonda di via Castelbarco, vicino all’università Bocconi. Sono alcune delle strade e degli snodi di Milano più pericolosi per chi usa la bici per gli spostamenti cittadini. La mappa dei punti critici, dove avviene il maggior numero di incidenti ciclistici, è contenuta nello studio Atlante italiano dei morti e dei feriti gravi in bicicletta del Politecnico ed è stata presentata a Palazzo Marino, in commissione Mobilità, dal vicepresidente Marco Mazzei, grande amante della bici. Mazzei ha sollevato l’allarme sicurezza per le due ruote, dopo lo stillicidio di corridori degli ultimi mesi: quattro le vittime da gennaio, l’ultima delle quali è stata Alfina D’Amato, travolta da una betoniera giovedì scorso in piazza Durante, zona Loreto.

DATI ALLARMANTI Secondo la ricerca, «la Lombardia è stata, tra il 2014 e il 2021, la regione con il più alto numero di incidenti, per un totale di 33.385, pari al 24,94% del totale nazionale». E proprio «Milano è il contesto dove sono maggiormente avvenuti: in nove anni, dal 2014 al 2021, sono stati 8.148». A questi numeri bisogna aggiungere quelli fino ad oggi (fonte Areu), ovvero 1.970, con un trend «in crescita dopo la pandemia», visto il boom delle due ruote.

STRADE KILLER La strada più pericolosa è corso Buenos Aires dove sono accaduti, fino al 2021, 135 incidenti. A seguire, corso San Gottardo (51), Palmanova (37), piazza Oberdan (32), piazzale Cantore (25), la rotonda di via Castelbarco (15). E ancora: Loreto, Zara e Monte Ceneri. Circa la metà dei sinistri (48,7%) vede coinvolte una bici e un’auto e si arriva al 63% con i mezzi pesanti; il 44,9% avviene nelle strade con doppia carreggiata di marcia, contraddistinte da un lungo rettilineo, soprattutto da aprile a settembre, nei giorni lavorativi, dalle 7 alle 19, per lo più durante l’orario di ingresso e uscita di uffici e scuole.

FENOMENO «Partiamo dalla mappa del Politecnico per mettere in sicurezza i punti più a rischio», sprona Mazzei. «Prevenire si può. Ogni luogo avrà bisogno di un intervento specifico: un nuovo semaforo, oppure un dosso, o la limitazione della velocità».

