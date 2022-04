Milano, una "Goccia" di sport, campus e verde cambierà il volto della Bovisa

C’è la seconda vita degli ex gasometri della Bovisa. È il campus hi-tech la “Goccia” del Politecnico. Le “torri” del quartiere Bovisa fino al 1969 erano caratteristiche con il loro grande serbatoio fluttuante, che saliva o scendeva a seconda del gas contenuto. Poi, nel 1994, l’area è stata dismessa: 850mila metri quadrati diventati terra di nessuno. E ora, dopo oltre 30 anni, questo “buco” urbanistico finisce di essere rigenerato, grazie all’accordo di programma tra Regione, Comune e Politecnico. E viene battezzato “Goccia”, come la forma dell’area.

PROGETTO In uno dei due gasometri, il più basso, 15mila metri quadrati, troverà spazio un centro sportivo - con piscina, campo multifunzionale, sale fitness e padel - gestito dal Politecnico in convenzione con Palazzo Marino. La struttura a disposizione di tutti i milanesi sarà inserita nel parco aperto al pubblico. Così saranno salvaguardati i 16 ettari di foresta urbana rimasti al centro dell’area. L’altro edificio di 7 piani, invece, grazie al finanziamento della Regione, ospiterà spazi dedicati all’innovazione. Si trasferirà anche il Polihub, l’incubatore da 120 start up e 700 dipendenti del Politecnico: e al primo piano ci saranno le “camere bianche” di St Microelectronics, in cui saranno costruiti i micro-sensori, oltre ai laboratori per la ricerca. Qui lavoreranno anche A2a, Lendlease, Eni e altre aziende votate alla ricerca e alla sperimentazione.

TEMPI E COSTI I lavori partiranno entro la fine dell’anno. E l’obiettivo è chiudere i cantieri nel 2026, anno olimpico e soprattutto termine ultimo designato per i fondi del Pnrr. Un progetto «che si inserisce nel contesto di un più ampio intervento di riqualificazione del quartiere Bovisa», ha commentato il governatore Attilio Fontana. «La Regione investe 20 milioni di euro», che si aggiungono ai fondi per l’edilizia universitaria, al sistema delle imprese e a fondi del Politecnico, per un totale di circa 100 milioni. «Vogliamo accogliere studenti, start-up e imprese da tutto il mondo», ha sottolineato il rettore Ferruccio Resta.

