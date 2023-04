Milano, il neonato Enea abbandonato dalla mamma nella "culla per la vita" al Policlinico.

di Simona Romanò

L’allarme discreto della Culla della vita del Policlinico è suonato la mattina di Pasqua, verso le 11,30. Ha avvisato i medici che una creatura era stata abbandonata nell’incubatrice riscaldata. Addosso una tutina pulita, avvolto in una coperta verde, ben accudito, nutrito, c’è un neonato, che ha una settimana vita.

C’è anche una lettera lasciata dalla madre: «Ciao, mi chiamo Enea, sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile. Sono super sano». La donna dice di «volergli molto bene, ma di non potersi occupare di lui». Parole che fanno immaginare a una decisione presa con grandissimo dolore. Enea pesa 2,6 chili, vispo, paffuto, capelli scuri, carnagione bianca. Immediatamente è stato preso in braccio dai medici per essere portato alla Neonatologia della Mangiagalli. «Occasioni del genere dimostrano come la Culla sia fondamentale», dice Fabio Mosca, direttore del reparto. Poi, l’appello alla madre e la disponibilità ad aiutarla, visto le parole toccanti scritte nel biglietto: «Se ci ripensasse, l’ospedale è pronto ad accoglierla e ad assisterla. È una lettera che la consapevolezza di non poter offrire il meglio al proprio bambino. Una donna in una condizione di profondo disagio che non abbiamo colto e che, nella ricca Milano, dovrebbe fare riflettere tutti». La mamma di Enea ha tempo dieci giorni per il riconoscimento tardivo, dopodiché il neonato «sarà adottabile ed entro un mese potrebbe avere dei genitori», spiega il presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Maria Carla Gatto. Sono decine le famiglie che hanno contattato il primario Mosca per poter adottare Enea. Ma si dovrà seguire il giusto iter e sarà affidato a una delle 550 famiglie che ogni anno sono in lista dopo aver seguito la procedura necessaria. Per ora Enea rimane in ospedale, coccolato dalle infermiere. Enea è il terzo caso dal 2007, quando fu attivato questo “presidio” senza telecamere per la separazione tra madri in difficoltà e neonati: gli altri due maschietti, nel 2012 e nel 2016, sono Mario e Giovanni.

