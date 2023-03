Milano, il nuovo Policlinico avanza e apre l'Infopoint

Una «finestra permanente» sul cantiere del nuovo Policlinico. È l’InfoPoint inaugurato in occasione della Festa del Perdono, che dal 1459 si celebra i mecenati che hanno reso grande l’ospedale. Sei i nuovi benefattori: Giuseppe Caprotti, Sandra Bignami, Francesca Rava, i coniugi Maria Luisa Scarini e Luigi Conca, Maria Serafini cui è dedicato un dipinto che si aggiunge alla quadreria, realizzato dagli allievi di Brera. E poi l’InfoPoint, appunto, definito la finestra che consente di affacciarsi sul cantiere del Nuovo Policlinico in costruzione, ma anche per conoscere le origini, la storia e i retroscena del nosocomio.

Spiega l’assessore al Welfare regionale Guido Bertolaso: «Molti cittadini vogliono sapere cosa si sta realizzando nel centro storico e hanno il diritto di essere informati e di conoscere i tempi».

Sulla prima pietra del nuovo ospedale c’è incisa una frase: «Dal nostro passato le fondamenta per il nostro futuro - racconta Ezio Belleri, direttore generale del Policlinico - ed è questo che celebriamo. Le fondamenta le che stiamo costruendo oggi, fatte di cemento e in mezzo ai nostri attuali padiglioni, che nonostante un cantiere di 23mila metri quadrati non hanno interrotto le cure un giorno. Ma le fondamenta sono anche quelle metaforiche, fatte dalle migliaia di persone che ci hanno sostenuto».

Il nuovo Policlinico sarà formato da un Central Building, che ospiterà sul tetto il Giardino Terapeutico, con a fianco due edifici di 7 piani, definiti Edificio Nord ed Edificio Sud. Il Central Building sarà impegnato nelle attività di ricovero, l’Edificio Nord per gli adulti, quello Sud a donne, bambini e neonati. Previsto anche un giardino di ottomila metri quadrati, su cui si affacceranno le lungodegenze. La conclusione dei lavori è attesa entro la fine del 2024 e le attività per l’estate del 2025.

