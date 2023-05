Milano, Enea lasciato nella culla del Policlinico ha una famiglia: adottato

Il piccolo Enea ha una famiglia. Per il neonato, lasciato dalla sua mamma biologica, il giorno di Pasqua, nella “Culla della vita” del Policlinico, subito dopo la nascita in ospedale, inizia una nuova vita. Avrà anche un nuovo nome, registrato all’Anagrafe, e non Enea, quello che aveva scritto la madre in una lettera. E avrà anche una nuova data di nascita sui documenti così da tutelare il suo anonimato in futuro, soprattutto dopo il clamore mediatico che ha suscitato il caso. Il piccolo è stato affidato a una giovane coppia di genitori lombardi, che è stata accuratamente scelta dal Tribunale dei minori di Milano fra le cinque che si erano fatte avanti per adottarlo e che hanno seguito in precedenza l’iter per ottenere un figlio in adozione. «Da oggi ha una nuova famiglia, e questo è un segnale di speranza per tutti i bambini. Il messaggio che deve passare è che la mamma biologica, lasciandolo in ospedale, gli ha assicurato un futuro», ha dichiarato la presidente del Tribunale dei minori Maria Carla Gatto. «Bisogna rassicurare le mamme sul loro diritto di partorire mantenendo l’anonimato, un diritto garantito che tutela la vita sia della madre che del bambino». “Ciao mi chiamo Enea”, era scritto nella lettera lasciata dalla madre accanto al bambino. «Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile».